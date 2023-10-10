Нетребко резко осадила недовольных украинцев за слова о России

Звезда возмутилась словами о русской культуре

Оперная певица Анна Нетребко после отмены концертов в Европе долго без дела не сидела. Знаменитость сперва устроила себе небольшой отдых, а после отправилась в долгую поездку в Китай. Там звезду приняли с распростертыми объятиями и размахом.

В стране артистка представила свою "патриотичную" программу, исполнив песни русских композиторов на русском языке. Это, впрочем, возмутило некоторых соотечественников, которые заявили, что не понимают, как можно петь эти композиции и при этом совершенно не видеть Россию. Также под ее публикациями отметились украинцы, которых прославление русской культуры вывело из себя.

"Мне неприятно, что с украинской фамилией прославляете российскую культуру. Там нет культуры, духовности, это все фальсификация, украдено, присвоено", – написали ей на украинском.

Нетребко молчать не стала. Уроженка Кубани решила резко осадить недовольных украинцев за подобные слова о России.

"Мало ли шо вам еще неприемно", – выпалила певица на суржике.

С украинской публикой у Анны свои счеты. Некоторое время назад беженцы потребовали отменить ее концерт в Берлине – они устроили митинг с транспорантами и призывами запретить артистке выступать в Европе, поскольку она не высказывалась о конфликте.

Тем не менее, власти Германии не пошли на поводу у протестующих. А вот в других странах выступления Нетребко пришлось отменить.