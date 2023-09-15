На Украине в ужасе из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы

На Украине в ужасе из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
МИД страны выразил недовольство по поводу возобновления сотрудничества

Оперная певица Анна Нетребко известна не только в России, но и по всему миру. На протяжении всей своей карьеры артистка активно гастролировала и выступала в разных странах. Однако в прошлом году, когда по всем известным причинам на Западе начали отказываться от сотрудничества с российскими деятелями культуры, знаменитость лишилась части контрактов.

В числе тех, кто прекратил работать с Нетребко, оказалась Берлинская государственная опера. Там приостановили работу с артисткой еще в прошлом году, но теперь изменили свое решение. Накануне стало известно, что звезду помиловали в Германии. В опере намерены возобновить сотрудничество с певицей, поскольку та давно не выступала в России и, по ее словам, не планирует. Однако не всем это решение пришлось по душе.

Оказалось, что на Украине в ужасе из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы. Как пишет Общественная служба новостей, МИД страны высказался о сложившейся ситуации с недовольством. Сообщается, что украинское посольство предпринимало меры, чтобы не допустить новых выходов артистки на берлинскую сцену. Однако доводы Киева, как уточняет украинское ведомство, не нашли отклика.

"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", – говорится в сообщении.

Фоторепортаж
Золото и роскошь: как выглядит новая квартира Нетребко в Вене
Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/ Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/
Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/ Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/ Фото: www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/
Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Байден попытался публично унизить Россию

Президент США заявил, что "Китай не очень-то уважает соседей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей