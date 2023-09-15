МИД страны выразил недовольство по поводу возобновления сотрудничества

Оперная певица Анна Нетребко известна не только в России, но и по всему миру. На протяжении всей своей карьеры артистка активно гастролировала и выступала в разных странах. Однако в прошлом году, когда по всем известным причинам на Западе начали отказываться от сотрудничества с российскими деятелями культуры, знаменитость лишилась части контрактов.

В числе тех, кто прекратил работать с Нетребко, оказалась Берлинская государственная опера. Там приостановили работу с артисткой еще в прошлом году, но теперь изменили свое решение. Накануне стало известно, что звезду помиловали в Германии. В опере намерены возобновить сотрудничество с певицей, поскольку та давно не выступала в России и, по ее словам, не планирует. Однако не всем это решение пришлось по душе.

Оказалось, что на Украине в ужасе из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы. Как пишет Общественная служба новостей, МИД страны высказался о сложившейся ситуации с недовольством. Сообщается, что украинское посольство предпринимало меры, чтобы не допустить новых выходов артистки на берлинскую сцену. Однако доводы Киева, как уточняет украинское ведомство, не нашли отклика.

"Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", – говорится в сообщении.