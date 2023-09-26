Нетребко ставит карьеру на паузу после произошедшего в Германии

Нетребко ставит карьеру на паузу после произошедшего в Германии
Фото: соцсети
Знаменитость решила устроить себе отдых

Проблемы с выступлениями оперной дивы Анны Нетребко за границей, вероятно, решить так и не удалось. И хотя руководство зарубежной оперы уже не так категорично настроено в отношении россиянки, украинские беженцы, которых в Европе огромное количество, выступают против нее.

Недавно стало известно, что Берлинская опера вернула представления с участием Нетребко. На такой шаг они пошли даже после того, как в Чехии и Праге знаменитость принимать отказались, объяснив все политическими мотивами. Также больше не ждут оперную певицу на Тайвани.

Тем не менее, артистка все же выступила в Германии, но встретила ее не любящая публика, а сотни украинских демонстрантов, которые пришли к зданию оперы с плакатами, на которых жирно красовалось требование убрать Нетребко со сцены. Сама артистка никак не реагировала на произошедшее, до этого времени.

На своей странице в соцсетях дива сообщила, что ставит карьеру на паузу после произошедшего в Германии.

"Разбудите меня, когда закончится сентябрь. Он был очень насыщенный, и я удаляюсь на маленькие каникулы", – написала Нетребко.

Как известно, запланированный на ноябрь концерт артистки в Таллине тоже не состоится. Поэтому неизвестно, насколько могут затянуться каникулы у Анны Нетребко.

Источник: Утро.ру
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