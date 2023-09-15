Названы причины резкого отношения Нетребко к России: все началось до СВО

Страна артистку не жаловала

Оперная дива Анна Нетребко после начала российской спецоперации на Украине угодила в череду скандалов. Больше всего ей, конечно, припоминают фразу о желании "усидеть на нескольких стульях". Однако, несмотря на все сложности, она смогла сохранить карьеру за границей и продолжить выступать для иностранцев.

После этого россияне отвернулись от звезды. Некоторые даже стали заваливать своими возмущенными комментариями в соцсетях, на что артистка называла таких людей резким словцом. В Россию больше она не спешит, и относится к стране после всей критики, вероятно, не лучшим образом.

Однако Прохор Шаляпин утверждает, что никогда не будет бросать камни в адрес Нетребко. Он напомнил, что Россию она покинула довольно давно и строила свою карьеру в Европе. Причины на это у певицы были – ей попросту не давали пробиться на российском рынке шоу-бизнеса.

"Только после того как мир признал Анну, у нас стали приглашать на эфиры и фестивали. А ведь до этого наши телеканалы не торопились ее приглашать на эфиры",

– напомнил о причинах резкого отношения Нетребко к России Шаляпин.

Артист подчеркнул, что Анна прошла долгий путь от кубанской девушки до мировой примы – свои деньги и статус она заработала трудом и талантом. Людей, которые не поддерживают Россию, гладить по голове не стоит, но и пинать их не за чем – особенно, если они не делали никаких резких заявлений, как Нетребко, подытожил Шаляпин.

Ранее украинцы оказалсь в ужасе из-за возврашения певицы на Берлинскую сцену.