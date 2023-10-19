Испугавшийся влиятельного врага Александр Васильев открестился от Пугачевой

Историк моды поспешил прояснить ситуацию

После ряда громких заявлений популярный телеведущий Александр Васильев оказался под пристальным вниманием общественности и прессы. Многие ополчились на артиста после его антироссийских заявлений. Любопытно, что вместо того, чтобы объединить усилия с другой сбежавшей из страны знаменитостью – Аллой Пугачевой, Васильев поспешил откреститься от бывшей примадонны.



Также примечательно, что буквально недавно Васильев с тревогой жаловался на существование некоего влиятельного врага женского пола, которая не дает артисту работать в России.



На одном из интервью у историка моды пытались выяснить степень его дружбы с Аллой Борисовной, однако Александр заявил, что вовсе не считает певицу своим близким человеком. Васильев припомнил, что когда-то артистка настолько расщедрилась, что подарила ему 15 платьев из своей коллекции, однако установить дружеские связи в дальнейшем не удалось.

"Мы не являемся близкими друзьями. Мы никак не связаны с Аллой, не перезваниваемся, не переписываемся", – открестился Александр.

Васильев несколько раз подчеркнул, что не поддерживает отношения с опальной артисткой. В то же время он отметил, что пожилая знаменитость отлично выглядит и явно посвящает огромное количество времени заботе о внешнем виде.



К слову, ранее разъяренные словами Васильева россияне врезали ему в социальных сетях.

