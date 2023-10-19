Подруга Пугачевой шокировала заявлением о состоянии Примадонны

Вернется ли певица в Россию?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Народная артистка СССР Алла Пугачева уехала из России на фоне СВО. Многие приближенные к отечественному шоу-бизнесу уверены, что решение об отъезде в Израиль принял ее муж Максим Галкин*, а сама Примадонна якобы не особо хотела покидать родину.

В нашей стране Алла Пугачева была звездной номер один, многие вопросы на российской эстраде решались с учетом ее мнения. Однако постепенно певица начала терять поклонников, от нее отвернулись некоторые коллеги. Многие фанаты не простили артистке русофобских заявлений.

Сегодня Примадонна и вовсе подвергает опасности свою и жизни детей. Израиль находится в состоянии войны с Палестиной, а столица государства и его пригороды уже несколько раз подвергались ракетному обстрелу. Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина* находится под Тель-Авивом – семье даже приходится прятаться в бункере.

Возможно, певица и хотела бы вернуться на родину, однако опасается общественного порицания за неуместные политические заявления. По крайней мере, в Израиле она чувствует себя плохо. Об этом рассказала подруга звезды и ее бывший дизайнер Любовь Аксенова.

"Прекрасно знаю и понимаю, что сейчас ей там так хреново", – подчеркнула подруга Аллы Пугачевой.

Любовь Аксенова шокировала зрителей НТВ своим заявлением. По ее словам, особенно певица переживает из-за того, что не может посетить могилы родителей.

*Признан иностранным агентов в РФ