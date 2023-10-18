Как Пугачева спасла жизнь патриоту SHAMANу

Отец певца раскрыл карты

Автор и исполнитель песен SHAMAN сегодня не просто собирает полные концертные залы и покоряет сердца миллионов россиян своим творчеством – он является признанным лидером отечественной эстрады. Музыканта поддерживают треть граждан, согласно исследованию ВЦИОМ.

Многие россияне узнали о Ярославе Дронове не так давно. Полтора года назад артист ворвался на вершины музыкальных хит-парадов с треком "Я русский". Отдельного внимания заслуживают патриотические взгляды певца и написанная им композиция "Встанем", посвященная героям боевых действий.

Однако свой творческий путь SHAMAN начал намного раньше. Десять лет назад он дебютировал на проекте "Фактор А" и стал финалистом. Через год исполнитель выступил на шоу "Голос" и тоже дошел до заключительного этапа.

На "Факторе А" SHAMAN хоть и не смог победить, но получил от Аллы Пугачевой особый приз "Золотую звезду". Фактически народная артистка СССР спасла жизнь будущего лидера эстрады.

Семья Ярослава Дронова в это время находилась в очень тяжелом финансовом положении. Не исключено, что жизнь и карьера артиста могли бы сложиться совершенно иначе, если бы его отчислили из музыкального вуза за неоплату.

"Благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учебу в Академии имени Гнесиных. Если честно, мы бы в таком тяжелом положении были, если бы не эта "Звезда", – рассказал отец певца.

Ранее Олег Газманов высказался о SHAMANе на фоне жесткого конфликта.

