SHAMAN поцеловался с фанаткой на концерте - видео

Девушка призналась артисту в любви

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, сегодня является не только одним из самых высокооплачиваемых и любимых россиянами артистов, но и признанным лидером отечественной эстрады. Он пользуется сумасшедшей поддержкой фанатов, которые буквально вешаются звезде на шею.

Россияне ценят певца за уникальные творческие способности, а также патриотическую позицию. Как известно, с первых дней специальной военной операции SHAMAN выступил в поддержку нашей страны. А написанная им песня "Встанем", посвященная героям отечества, мгновенная стала хитом.

SHAMAN активно гастролирует по всей стране, в том числе, выступал перед жителями новых регионов России. А вот в Череповце с Ярославом Дроновым случился забавный индепендент.

Во время конкурса караоке поклонница призналась исполнителю в любви. Она обняла автора хита "Я русский" и поцеловала его – SHAMAN поцеловал фанатку в ответ. Журналисты успели снять пикантный момент на видео.

Напомним, SHAMAN набрал 33% голосов россиян в исследовании ВЦИОМ, посвященном лидерам отечественной эстрады. Ярослав Дронов оставил позади Олега Газманова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Григория Лепса и других именитых коллег.