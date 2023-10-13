SHAMAN поцеловался с фанаткой на концерте - видео

SHAMAN поцеловался с фанаткой на концерте - видео
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Девушка призналась артисту в любви

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, сегодня является не только одним из самых высокооплачиваемых и любимых россиянами артистов, но и признанным лидером отечественной эстрады. Он пользуется сумасшедшей поддержкой фанатов, которые буквально вешаются звезде на шею.

Россияне ценят певца за уникальные творческие способности, а также патриотическую позицию. Как известно, с первых дней специальной военной операции SHAMAN выступил в поддержку нашей страны. А написанная им песня "Встанем", посвященная героям отечества, мгновенная стала хитом.

SHAMAN активно гастролирует по всей стране, в том числе, выступал перед жителями новых регионов России. А вот в Череповце с Ярославом Дроновым случился забавный индепендент.

Во время конкурса караоке поклонница призналась исполнителю в любви. Она обняла автора хита "Я русский" и поцеловала его – SHAMAN поцеловал фанатку в ответ. Журналисты успели снять пикантный момент на видео.

Напомним, SHAMAN набрал 33% голосов россиян в исследовании ВЦИОМ, посвященном лидерам отечественной эстрады. Ярослав Дронов оставил позади Олега Газманова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Григория Лепса и других именитых коллег. 

Источник: 35медиа ✓ Надежный источник
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