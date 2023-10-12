Дал заднюю: Газманов оправдался после унижения SHAMANа

Певец скинул вину на журналистов

На минувшей неделе ВЦИОМ обнародовал результаты исследования, согласно которому популярный российский автор и исполнитель песен SHAMAN был признан лидером отечественной эстрады. Артист оставил далеко позади Олега Газманова и других именитых коллег.

Если SHAMAN получил поддержку трети россиян, то Олег Газманов набрал всего 11%. Разумеется, такая ситуация могла не понравиться наследнику народного артиста России Родиону Газманову.

По крайней мере, певец довольно своеобразно повел себя с Ярославом Дроновым. В социальных сетях сын Олега Газманова опубликовал фото с автором хита "Я русский", сопроводив его странной подписью.

"Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?" – написал Родион Газманов, попросив подписчиков указать композиции, созданные SHAMANом. Многие журналисты расценили это как издевку. мол не знаком он с творчеством действующего лидера отечественной эстрады.

Однако наследник Олега Газманова, как говорят в народе, дал заднюю и оправдался в соцсетях, мол ничего плохого не имел в виду, а это просто пресса "высосала сюжет не только из пальца".

Так или иначе, артист заявил, что SHAMAN является крутейшим исполнителем и просто хорошим человеком. Родин Газманов подчеркнул, что у него нет конфликта с Ярославом Дроновым.