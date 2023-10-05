Киселев обошел SHAMANа после унижений

Между знаменитостями возник конфликт

Теперь уже официально: SHAMAN признан лидером отечественной эстрады в 2023 году. Автора и исполнителя патриотических песен поддержали треть россиян, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ. Поэтому совершенно не удивительно, что Ярослав Дронов собрал вокруг себя не только армию поклонников, но и кучку хейтеров.

Одним из недоброжелателей восходящей звезды является лидер группы "Земляне" Владимир Киселев. Землю в иллюминаторе известный композитор видит, а вот очевидные заслуги певца нет.

Все началось летом, когда Владимир Киселев набросился на патриотично настроенных музыкантов и чиновников от культуры. SHAMAN тоже получил свою порцию хейта.

Продюсер покритиковал Ярослава Дронова за то, что он не едет в зону СВО. Однако с тех пор SHAMAN успел выступить перед жителями Донбасса, но осадочек, как говорится, остался.

При этом молодой артист не упустил возможности дать хлесткую пощечину унижавшему его Владимиру Киселеву. Он заявил, мол из-за шума оваций на концертах не слышит хейта в свой адрес.

Кроме того, SHAMAN подчеркнул, что вообще не знает композитора. Однако в плане демонстрации патриотизма Владимир Киселев все-таки обошел молодого коллегу. Ему после многочисленных поездок в зону СВО вручили Георгиевский крест ДНР. Знаменитость отметил, что он раньше не получал государственных наград, в отличие от сбежавших из России артистов, но этой будет дорожить.