Известный поэт жестко унизил SHAMANа и отказался с ним работать

Певца вывели на чистую воду

31-летний Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, несмотря на юный возраст, являются одним из самых популярных российских артистов. Он не только исполняет, но и сам сочиняет песни, которые мгновенно становятся хитами. Звезда, к слову, пользуется поддержкой не только огромной армии фанатов, но и более опытных и именитых коллег по цеху.

К примеру, патриотический хит "Встанем", который написал SHAMAN, стал одним из музыкальных символов специальной военной операции Россию. А клипе на песня снялись мэтры отечественной эстрады: Олег Газманов, Александр Маршал, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков и другие.

Меж тем, SHAMAN сегодня находит поддержку отнюдь не у всех коллег. Нередко он подвергается и критике. К примеру, известный российский поэт Владимир Ильичев вовсе жестко унизил певца, намекнув на отсутствие интеллектуальной составляющей в его творчестве.

"Портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя", – сыронизировал поэт.

Так он объяснил свой отказ от возможной работы с Ярославом Дроновым. Кроме того, писатель заявил, что SHAMAN является не только музыкальным, но и политическим пиар-проектом.

Кстати, ранее артист попал под раздачу от молодой исполнительницы Дианы Анкудиновой. Она намекнула, что SHAMAN не стесняется плагиата в своих песнях.