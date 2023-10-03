Оплеванный SHAMAN наказал своих хейтеров

Певец стал лидером эстрады

Популярный российский певец и композитор SHAMAN свое восхождение на вершину музыкального олимпа начал еще десять лет назад, когда принял участие в проекте "Фактор А". Он не смог победить, однако получил положительные отзывы со стороны Аллы Пугачевой.

В следующем году SHAMAN покорял уже шоу "Голос", где также дошел до финала. Однако все это время огромное количество хейтеров не то что бы не верило в успех музыканта, но и старалось плюнуть в него.

О тяжелом творческом пути Ярослава Дронова рассказала его супруга Елена Мартынова. К слову, она старше мужа на 14 лет. В социальных сетях женщина поставила на место всех обидчиков.

"Теперь, конечно, можно уже и не спрашивать: "Как дела у Ярика?" Ответ на этот вопрос ежедневно публикуют все ведущие СМИ страны", – подчеркнула она.

Таким необычным образом Елена Мартынова поздравила артиста с победой в рейтинге звезд российской эстрады за 2023 год. SHAMAN после стольких лет смог занять первое место и наказать своих хейтеров.

Исследование ВЦИОМ показало, что автора хита "Я русский" поддерживают треть россиян, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Второе место среди мужчин получил Олег Газманов (11%), далее следует Николай Басков (10%).

В женском рейтинге золото с результатом 19% забрала Полина Гагарина. Лариса Долина получила всего 11% поддержки, а третье место респонденты присудили Анне Асти (6%).