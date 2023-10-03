Оплеванный SHAMAN наказал своих хейтеров

Оплеванный SHAMAN наказал своих хейтеров
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Певец стал лидером эстрады

Популярный российский певец и композитор SHAMAN свое восхождение на вершину музыкального олимпа начал еще десять лет назад, когда принял участие в проекте "Фактор А". Он не смог победить, однако получил положительные отзывы со стороны Аллы Пугачевой.

В следующем году SHAMAN покорял уже шоу "Голос", где также дошел до финала. Однако все это время огромное количество хейтеров не то что бы не верило в успех музыканта, но и старалось плюнуть в него.

О тяжелом творческом пути Ярослава Дронова рассказала его супруга Елена Мартынова. К слову, она старше мужа на 14 лет. В социальных сетях женщина поставила на место всех обидчиков.

"Теперь, конечно, можно уже и не спрашивать: "Как дела у Ярика?" Ответ на этот вопрос ежедневно публикуют все ведущие СМИ страны", – подчеркнула она.

Таким необычным образом Елена Мартынова поздравила артиста с победой в рейтинге звезд российской эстрады за 2023 год. SHAMAN после стольких лет смог занять первое место и наказать своих хейтеров.

Исследование ВЦИОМ показало, что автора хита "Я русский" поддерживают треть россиян, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Второе место среди мужчин получил Олег Газманов (11%), далее следует Николай Басков (10%).

В женском рейтинге золото с результатом 19% забрала Полина Гагарина. Лариса Долина получила всего 11% поддержки, а третье место респонденты присудили Анне Асти (6%).

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Шойгу высказался о вероятности новой мобилизации

Генштаб исключает такую вероятность

ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием

Глава области рассказал о последствиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей