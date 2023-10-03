Гагарина побила Долину на глазах у публики

Певица оказалась на высоте

Сегодня Полина Гагарина является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых певиц на отечественной эстраде. Слава к ней пришла после победы во втором сезоне шоу "Фабрика звезд". А в 2015 году исполнительница даже представляла России на международном конкурсе "Евровидение", где заняла второе место.

А вот в рейтинге лидеров отечественной эстрады за 2023 год артистке досталось золото. Согласно опросу ВЦИОМ, она побила даже признанного мэтра Ларису Долину. Публика помогла певице оторваться от второго места на восемь процентов.

Как уточняет телеканал "360", Полина Гагарина набрала 19% голосов, тогда как у Ларисы Долиной всего 11%. Замыкает тройку лидеров среди женщин Анна Асти (Дзюба), которую поддержали шесть процентов респондентов.

Места с четвертого по шестое распределили между собой Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова. Каждая из них набрала по пять процентов голосов. Примечательно, что еще четыре процента респондентов поддержали беглянке Аллу Пугачеву.

Первое место в рейтинге среди мужчин с феноменальным результатом занял SHAMAN. За молодого исполнителя проголосовали треть россиян. Далее следуют Олег Газманов и Николай Басков, набравшие 11 и десять процентов голосов, соответственно.