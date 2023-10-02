Ставшая Царицей России украинка приняла судьбоносное решение

Украинцы набросились на звезду

Совсем недавно отечественная эстрада пополнилась новым "монархом". Теперь на одной сцене с Филиппом Киркоровым, именуемым не иначе как Король, или Ириной Алегровой, гордо носящий титул Императрицы, может стоять также и Царица.

Имя Царицы российской эстрады было названо в конце сентября. Высокий титул получила певица Анна Асти (настоящая фамилия – Дзюба), более известная как солистка украинской группы Artik & Asti. Однако звезда, в отличии от других коллег, не поддерживает преступный режим своей страны и предпочитает выступать в России.

Певица даже сделала судьбоносное заявление, которое сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Скорее всего Анна Асти отказалась от украинского гражданства. На подобный шаг певица пошла, чтобы получить российский паспорт.

Собственно, сделать это было не трудно, ведь артистка вышла замуж за гражданина России. И пока многие россияне радуются пополнением на отечественной эстраде, украинцы, наоборот, критикуют свою землячку в соцсетях, требуя от нее осудить СВО.

Примечательно, кстати, что родители певицы проживают на Украине. Ранее Анна Асти говорила, что хочет их навещать, однако теперь она может попасть под санкции. Как известно, власти Незалежной вводят ограничения даже против артистов, в той или иной степени выражающих политическую позицию.