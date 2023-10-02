Ставшая Царицей России украинка приняла судьбоносное решение

Ставшая Царицей России украинка приняла судьбоносное решение
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Украинцы набросились на звезду

Совсем недавно отечественная эстрада пополнилась новым "монархом". Теперь на одной сцене с Филиппом Киркоровым, именуемым не иначе как Король, или Ириной Алегровой, гордо носящий титул Императрицы, может стоять также и Царица.

Имя Царицы российской эстрады было названо в конце сентября. Высокий титул получила певица Анна Асти (настоящая фамилия – Дзюба), более известная как солистка украинской группы Artik & Asti. Однако звезда, в отличии от других коллег, не поддерживает преступный режим своей страны и предпочитает выступать в России.

Певица даже сделала судьбоносное заявление, которое сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Скорее всего Анна Асти отказалась от украинского гражданства. На подобный шаг певица пошла, чтобы получить российский паспорт.

Собственно, сделать это было не трудно, ведь артистка вышла замуж за гражданина России. И пока многие россияне радуются пополнением на отечественной эстраде, украинцы, наоборот, критикуют свою землячку в соцсетях, требуя от нее осудить СВО.

Примечательно, кстати, что родители певицы проживают на Украине. Ранее Анна Асти говорила, что хочет их навещать, однако теперь она может попасть под санкции. Как известно, власти Незалежной вводят ограничения даже против артистов, в той или иной степени выражающих политическую позицию.

Источник: Telegram • Требует проверки
По теме

Данилко залепил хлесткую пощечину фанатам-россиянам

Верка Сердючка отвернулась от нашей страны

В Германии призвали Шольца скорее одобрить ракетные удары по Крыму

И передать Зеленскому все необходимое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей