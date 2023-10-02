Верка Сердючка отвернулась от нашей страны

2 октября золотой юбилей отмечает знаменитый украинский музыкант Андрей Данилко. Широкому зрителю он известен по образу Верки Сердючки, которая прославилась на отечественной эстраде, заработала огромное состояние на нашем зрители, а потом несколько раз плюнула в Россию.

Андрей Данилко родился в неблагополучной семье. Его отец много пил, устраивал скандалы, мог ломать вещи в квартире. Однако он скончался, когда будущей звезде было всего семь. Дальнейшим воспитанием занималась мать.

Дважды артист пытался окончить учебные заведения, связанные с творческой деятельностью – и оба раза был отчислен. Однако не сдался и создал свой знаменитый образ.

Верка Сердючка стала популярна в России после запуска на отечественном ТВ украинского "СВ-шоу". Телевизионными гостями Андрея Данилко становились именитые звезды.

Меж тем, в 2007 году Верка Сердючка отплатила на шей стране глубокой неблагодарностью. Она поехала на "Евровидение" от Украины и исполнила песню Dancing Lasha Tumbai, в которой отчетливо слышалась фраза "Раша, гудбай".

После продолжительного скандала и многочисленных оправданий Андрей Данилко все же вернулся на отечественную эстраду. Однако в 2018 году уже лично отказался выступать в нашей стране, хотя, как поговаривают злые языки, на частные корпоративы все же приезжал.

Третья попытка порвать с Россией случилась после начала СВО. Музыкант сделал множество русофобский заявлений, да и песня в честь пособника нацистов Степана Бандеры вызвала у поклонников гнев.

На всякий случай Андрей Данилко залепил хлесткую пощечину россиянам, которые все же захотят посетить его немногочисленные зарубежные концерты. Он потребовал от фанатов из нашей страны отказаться от покупки билетов.

"Хочу попросить вас по-человечески: не приходите на мои концерты, никто вас не ждет тут", – заявила Верка Сердючка.

Ранее украинцы разнесли Андрея Данилко за объятия с русскими в США.