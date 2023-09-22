Артиста обвинили в двойственной позиции

Андрей Данилко, более известный по своему творческому псевдониму Верка Сердючка, отправился на гастроли в США, чтобы собрать денег для поддержки Украины и ВСУ. Артист устраивает вакханалию на сцене, исполняя свою композицию "Раша гудбай!" и размахивая резиновыми детородными органами. При этом среди желающих посмотреть на это действо находятся и граждане России.

Известный шоумен Рустам Солнцев, выходец из "Дома-2", сейчас проживает в США. Он решил сходить на концерт к Данилко и даже сумел побеседовать с артистом за кулисами. Кадры встречи мужчина опубликовал на своей странице в соцсетях.

Однако после этого на Украине начался скандал. Украинцы разнесли Данилко за объятия с русскими в США и усомнились, что он в действительности оказывает помощь украинским солдатам.

"В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским"", – написал один украинский блогер в Сети.

Люди напомнили, что в Испании артист обнимался и целовался на сцене с "психически больным Паниным".

В команде Верки Сердючки уже отреагировали на критику. По их словам, Данилко и Солнцев давно знакомы. Россиянин зашел в гримерку после концерта, чтобы выразить свое уважение. Менеджер артиста указала, что шоу-мен эмигрировал в США и не поддерживает СВО, а скандал устроили те, кто не хочет выпадать из медиапространства.

Ранее русофобский концерт Сердючки в Америке назвали "шабашем уродов".