SHAMAN поведал о "защитном иммунитете" к хейтерам

И заявил, что повсеместное обожание - плохой знак для артиста

За плечами звездного исполнителя SHAMAN'а, который ныне находится в топе отечественных исполнителей у патриотичного настроенных россиян, несколько музыкальных образований и великое множество попыток добиться успеха в творчестве. Поэтому он далек от звездной болезни, избегая барьеров и демонстрируя естественное поведение перед публикой.

Впервые Ярослав Дронов вышел на сцену в четыре года. Успех на сцене занял у него путь длиной в пару десятков лет – и даже больше. А потому Ярослав всегда знал, что такие высоты точно не вскружат ему голову. Хотя внимательно читает то, что о нем пишут журналисты – находятся и положительные отклики, и немало критических замечаний.

"Сейчас я являюсь таким персонажем, которого большего всего критикуют каждый день некоторые издания по несколько раз в день. Это выработало уже защитный иммунитет. Но я знаю, что если пропадает критика и хейт – что-то идет не так", – высказался Шаман в беседе с журналистами.

А ранее ко всем недоброжелателям, которые не верили в успех исполнителям, обратилась супруга SHAMAN'а Елена Мартынова, заявившая, что теперь те могут и не спрашивать, "как дела у Ярика" – об этом наглядно пишут все российские медиа.