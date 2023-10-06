Что сказал шаман о SHAMANе: отзыв главы "Духа медведя" об исполнителе

Что сказал шаман о SHAMANе: отзыв главы "Духа медведя" об исполнителе
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / globallookpress.com/
Ничего против такого псевдонима он не имеет

Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую местную религиозную организацию шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"), положительно оценил псевдоним популярного эстрадного исполнителя Ярослава Дронова.

"Нет ничего плохого в том, что он взял себе такой псевдоним. Шаман – звучит сильно и гордо", – отметил Кара-оол Допчун-оол.

С творчеством "тезки" глава "Духа медведя" не знаком, в чем честно признался, но это не мешает ему относиться к молодой звезде вполне положительно.

Ярослав Дронов объяснил, почему не стал выступать под своими именем и фамилией. В период, когда он искал сценическое имя, в голову пришла идея, навеянная комментариями поклонников, считавшими голос кумира шаманским и магическим. Это и стало решающим аргументом в пользу нынешнего псевдонима.

Покорять эстрадный Олимп композитор и исполнитель SHAMAN начал десять лет назад. Он не победил в проекте "Фактор А", но был замечен Примадонной. Через год Дронов дошел до финала в шоу "Голос".

Все это время наравне с поклонниками творческий путь молодой звезды сопровождали неизменные хейтеры, старавшиеся оплевать его достижения и талант. В ответ на нападки и злобную критику SHAMAN ответил красиво: по результатам исследования ВЦИОМ Дронова признали лидером отечественной эстрады в нынешнем году.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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