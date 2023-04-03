"Подлецов никто не отменял": Пригожин пообещал наказать хейтеров после скандала с записью

"Подлецов никто не отменял": Пригожин пообещал наказать хейтеров после скандала с записью
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Продюсер опровергает все слухи о его критике СВО и утверждает, что всегда поддерживал власти

2 апреля супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин встретил свой 54-летний день рождения. Продюсер не может оправиться от скандала, который разразился после его предполагаемой беседы с экс-членом Совфеда, в которой оба поносят СВО и российские власти.

Именинник железно ответил, что никого нигде не критиковал – напротив, лишь поддерживал и продолжает поддерживать. Правда однажды восторжествует, а все, кто бросил тень на легенду российского шоу-бизнеса, будут обязательны наказаны. Не людьми – так самой судьбой. Только такая участь ждет "лживых и фальшивых людей".

Затем Иосиф Игоревич напомнил, что верить никому нельзя, когда в стране пытаются "внести раскол" и "дестабилизировать обстановку". После череды стандартных речевых формул на эту тему продюсер добавил, что все происходящее его невероятно задевает.

"Подлецов никто не отменял", – добавил Пригожин.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин успешно выдавливает Запад с главного фронта СВО - Express

Действия Москвы вызывают уважение у британцев

Известный военный блогер погиб в Санкт-Петербурге

Произошедшее может быть терактом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей