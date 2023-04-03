"Подлецов никто не отменял": Пригожин пообещал наказать хейтеров после скандала с записью

Продюсер опровергает все слухи о его критике СВО и утверждает, что всегда поддерживал власти

2 апреля супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин встретил свой 54-летний день рождения. Продюсер не может оправиться от скандала, который разразился после его предполагаемой беседы с экс-членом Совфеда, в которой оба поносят СВО и российские власти.

Именинник железно ответил, что никого нигде не критиковал – напротив, лишь поддерживал и продолжает поддерживать. Правда однажды восторжествует, а все, кто бросил тень на легенду российского шоу-бизнеса, будут обязательны наказаны. Не людьми – так самой судьбой. Только такая участь ждет "лживых и фальшивых людей".

Затем Иосиф Игоревич напомнил, что верить никому нельзя, когда в стране пытаются "внести раскол" и "дестабилизировать обстановку". После череды стандартных речевых формул на эту тему продюсер добавил, что все происходящее его невероятно задевает.

"Подлецов никто не отменял", – добавил Пригожин.