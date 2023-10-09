"Русский" Shaman расскретил место хранения "золота" уехавшей в Израиль Пугачевой

Где сегодня находится главная драгоценность звезды

МУЗ-ТВ отпраздновал 27-летие грандиозным концертом в Государственном Кремлевском Дворце с прямой трансляцией в эфире.Поздравить с днем рождения главный музыкальный телеканал страны собралось целое созвездие топ-исполнителей – от заслуженных артистов до ярких фрешменов.

Среди них был Shaman, который через неделю будет выступать на этой прославленной сцене с большим сольным концертом. Конечно, такого успеха и популярности, какие у него есть сегодня, десять лет назад и вообразить себе было нельзя. Именно тогда зажглась звезда Ярослава Дронова – под этим именем он занял 3-е место в шоу талантов "Фактор А". И получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой.

Она представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву "А", выполненный в форме звезды. Дизайн был разработан самой певицей.

Уже полтора года Примадонна живет в Израиле. После событий 24 февраля прошлого года Народная артистка Советского Союза вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную и получила там гражданство.

А где же сегодня подаренная ею звезда? Shaman рассекретил корреспонденту "Утро.ру" место хранения "золота".

"Все мои награды хранятся в серванте у бабушки с дедушкой на моей малой Родине – в Новомосковске Тульской области, – рассказал артист. – Они каждый день на мои призы смотрят, гордятся внуком, им это важно".

"Я, кстати, с 2013 года, когда получил эту награду, больше ее так и не надел", – признался 31-летний Smaman.