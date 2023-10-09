"Русский" Shaman расскретил место хранения "золота" уехавшей в Израиль Пугачевой

"Русский" Shaman расскретил место хранения "золота" уехавшей в Израиль Пугачевой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Где сегодня находится главная драгоценность звезды

МУЗ-ТВ отпраздновал 27-летие грандиозным концертом в Государственном Кремлевском Дворце с прямой трансляцией в эфире.Поздравить с днем рождения главный музыкальный телеканал страны собралось целое созвездие топ-исполнителей – от заслуженных артистов до ярких фрешменов. 

Среди них был Shaman, который через неделю будет выступать на этой прославленной сцене с большим сольным концертом. Конечно, такого успеха и популярности, какие у него есть сегодня, десять лет назад и вообразить себе было нельзя. Именно тогда зажглась звезда Ярослава Дронова – под этим именем он занял 3-е место в шоу талантов "Фактор А". И получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой.

Она представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву "А", выполненный в форме звезды. Дизайн был разработан самой певицей. 

Уже полтора года Примадонна живет в Израиле. После событий 24 февраля прошлого года Народная артистка Советского Союза вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную и получила там гражданство.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

А где же сегодня подаренная ею звезда? Shaman рассекретил корреспонденту "Утро.ру" место хранения "золота". 

"Все мои награды хранятся в серванте у бабушки с дедушкой на моей малой Родине – в Новомосковске Тульской области, – рассказал артист. – Они каждый день на мои призы смотрят, гордятся внуком, им это важно".

"Я, кстати, с 2013 года, когда получил эту награду, больше ее так и не надел", – признался 31-летний Smaman.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Певица Глюкоза в западне в Израиле: прячется с семьей в бомбоубежище

Поездка на концерт обернулась бедой

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Других вариантов у Киева уже не остается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей