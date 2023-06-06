Больше не патриот: опрометчивый шаг Шамана привел к скандалу

Артиста начали травить

Талантливый певец Ярослав Дронов стал настоящим открытием российского шоу-бизнеса. Певец привлек к себе внимание общественности за счет ярких патриотических композиций. Однако недавно он решил отойти от этой традиции, за что жестоко поплатился.



Знаменитый артист, известный широкой публике по псевдониму Шаман, завоевал любовь зрителя композициями "Встанем" и "Я русский". Неожиданно выяснилось, что в нашей стране существует огромный запрос на патриотический контент. Ярослав верно поймал волну и стал одним из символов любви к Родине.



Каково же было разочарование части публики, когда певец выпустил новый хит "Мед". В клипе к этой композиции артист связывает себя узами брака с сотней девушек. Красавицы, как на конвейере, безмолвно следуют в объятия артиста. Такой резкий отход от полюбившейся гражданам повестки заставил многих возмутиться.

"Наш любимый SHAMAN уже вовсе не поет что-то патриотическое о Родине, а работает в жанре какой-то пограничной лирики", – отметили авторы проекта Metametrica Live.

По мнению экспертов, такой опрометчивый шаг со стороны артиста весьма опечалил его поклонников.

