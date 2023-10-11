Отомстил публично: Газманов жестко унизил SHAMANа

Певец не смирился с успехом коллеги

Популярный российский певец и автор песен SHAMAN за минувшие полтора года покорил сердца миллионов россиян. Сегодня он является одним из самых востребованных и дорогостоящих звезд отечественной эстрады. Публика ценит Ярослава Дронова за крепкую патриотическую позицию и сильные вокальные данные.

Более того, на минувшей неделе SHAMAN был признан лидером российской эстрады среди мужчин. Согласно опросу ВЦИОМ, музыканта поддержали треть респондентов. Он смог подвинуть Олега Газманова, набравшего 11% поддержки, Николая Баскова с результатом десять процентов и других именитых коллег.

Однако победа над главным певцом-патриотом страны для Ярослава Дронова не прошла бесследно. Родион Газманов, вероятно, не смирился с успехом коллеги и решил публично отомстить ему за отца.

Унижение получилось довольно жестким. Наследник Олега Газманова сфотографировался с Ярославом Дроновым и опубликовал снимок в социальных сетях. Фото сопровождала красноречивая подпись.

"Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?"

– поиздевался Родион Газманов, как бы намекая, что не знаком с творчеством исполнителя. Он предложил подписчикам самим написать в комментариях название композиций SHAMANа.