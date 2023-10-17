Лолита выдала правду о соперничестве с Пугачевой

Лолита выдала правду о соперничестве с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Примадонна остается в топе лучших исполнителей

Народная артистка СССР Алла Пугачева на российской эстраде всегда считалась звездой номер один. Ей приписывали возможности чуть ли не главаря "мафии". По слухам, певица могла перекрыть кислород любому коллеге или, наоборот, помочь в карьере. Одним словом – Примадонна.

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская всегда старалась поддерживать хорошие отношения с Аллой Пугачевой в то время, как другие звезды пытались конкурировать с исполнительницей хита "Миллионы алых роз". Однако, по мнению бывшей жены Александра Цекало, это невозможно.

"Люди ходят на песни, слушают песни. И влюбляются в песни... И в этом смысле соперничать с Аллой Борисовной никто не может", – отметила Лолита.

Однако Алла Пугачева больше не выходит и даже не планирует выходить на сцену. Более того, после бегства в Израиль она потеряла влияние на отечественную эстраду. А из-за русофобских высказываний Примадонна лишилась еще и части поклонников.

Меж тем, Лолита уверена, что популярность Аллы Пугачевой уже не зависит от того, вернется она на сцену или нет. По ее словам, люди продолжат слушать песни звезды, которые навечно сохранились в Интернете.

Отчасти слова Лолиты подтверждаются тем, что Примадонна до сих пор входит в топ лучших российских исполнителей. В исследовании ВЦИОМ Алла Пугачева набрала четыре процента голосов.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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