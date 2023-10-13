Певица дала откровенное интервью

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле и народная артистка СССР Алла Пугачева всегда считались не только коллегами по цеху, но и подругами. Даже после бегства из России в Израиль Примадонна продолжили ездить в гости к певице.

В Риге звезда снимала виллу по соседству с домом Лаймы Вайкуле. Более того, минувшим летом Алла Пугачева, несмотря на многочисленную критику, согласилась принять участие в шабаше подруги. Часть средств, вырученных с продажи билетов, пошла на финансирование ВСУ.

К слову, поддержка преступного киевского режима стала закономерным итогом деятельности Лаймы Вайкуле за последние полтора года. Она оседлала тему русофобии и, раздавая интервью с критикой россиян, вновь заработала очки популярности.

Зато от поддержавшей ее шабаш Аллы Пугачевой отвернулись поклонники из нашей страны. Так или иначе, дружеский жест Примадонны латвийская звезда, похоже, не оценила и пошла против своей подружки.

В очередном интервью Лайма Вайкуле раскритиковала Аллу Пугачеву и Ирину Аллегрову за титулы, соответственно, Примадонна и Императрица российской эстрады.

"Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания", – заявила Лайма Вайкуле.

Однако правда в том, что ни Алла Пугачева, ни Ирина Аллегрова не присваивали себе прозвища. Они пошли из народа после исполнения звездами одноименных песен.

Кстати, недавно титул Царицы эстрады присвоили певице Анне Асти, которая решила отказаться от украинского гражданства.