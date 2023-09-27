Опозорившаяся Вайкуле оправдалась за корпоративы перед олигархами в России

Певица не считает для себя постыдным то, в чем упрекает коллег из РФ

Исполнительница Лайма Вайкуле продолжает выступать с оскорбительными заявлениями в адрес россиян, которые давно у нее перекочевали в разряд "рабов". Певица обвиняла коллег по сцене в обслуживании толстосумов на корпоративах – и при этом не видит ничего плохого в том, что занималась тем же самым.

В одном из интервью журналистка решила поинтересоваться отношением Лаймы выступлениями для олигархов и политиков. Та призналась, что относилась к этому исключительно как к своей работе.

"Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого – "там не буду выступать, а здесь – буду", – высказалась певица, добавив, что заранее практически никогда не могла узнать, перед кем будет выступать на корпоративной вечеринке.

До этого Вайкуле божилась, что никогда не станет возвращаться в Россию, пока там не наступят "райские девяностые" с надеждой в "лучшую жизнь". Однако певица уверена, что уже не застанет этот момент в своей жизни.

Впрочем, Лайма все-таки позволила себе маленькую ремарку: если российская аудитория рухнет перед ней на колени, о возвращении в РФ она еще великодушно подумает.