Опозорившаяся Вайкуле оправдалась за корпоративы перед олигархами в России

Опозорившаяся Вайкуле оправдалась за корпоративы перед олигархами в России
Лайма Вайкуле. Фото: Anna Salynskaya/www.globallookpress.com
Певица не считает для себя постыдным то, в чем упрекает коллег из РФ

Исполнительница Лайма Вайкуле продолжает выступать с оскорбительными заявлениями в адрес россиян, которые давно у нее перекочевали в разряд "рабов". Певица обвиняла коллег по сцене в обслуживании толстосумов на корпоративах – и при этом не видит ничего плохого в том, что занималась тем же самым.

В одном из интервью журналистка решила поинтересоваться отношением Лаймы выступлениями для олигархов и политиков. Та призналась, что относилась к этому исключительно как к своей работе.

"Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого – "там не буду выступать, а здесь – буду", – высказалась певица, добавив, что заранее практически никогда не могла узнать, перед кем будет выступать на корпоративной вечеринке.

До этого Вайкуле божилась, что никогда не станет возвращаться в Россию, пока там не наступят "райские девяностые" с надеждой в "лучшую жизнь". Однако певица уверена, что уже не застанет этот момент в своей жизни.

Впрочем, Лайма все-таки позволила себе маленькую ремарку: если российская аудитория рухнет перед ней на колени, о возвращении в РФ она еще великодушно подумает.

Фоторепортаж
Лайма Вайкуле выглядит лучше Веры Брежневой
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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