Певица сообщила о ДТП

Лайма Вайкуле в последнее время отличается резонансными заявлениями. Только что, например, он призналась в совершенном ДТП. "Я была за рулем и сбила женщину, к счастью, не насмерть, – сообщила певица. – Правда, я была не виновата – женщина сама выскочила перед троллейбусом. И тогда я поняла, что убивать – это очень тяжело, это страшно. У меня год была психологическая травма – я не могла садиться за руль, я не могла видеть, как люди близко подходят к проезжей части".

"Я помню, как я хотела спасать ту женщину, как стала на дорогу, и меня саму могла задавить машина, но мне было все равно, потому что я хотела ее спасти", – вспоминает Вайкуле.

Ранее прибалтийская артистка высказалась о работе в Советском Союзе, заявив, что в те годы вообще не интересовалась политикой. Однако с годами она "прозрела", и теперь происходящее в мире ее невероятно волнует.

Как известно, Вайкуле поддержала в происходящем украинскую сторону. Приезжать в Россию она не собирается, да и вряд ли бы ее тут приняли. Во время летнего фестиваля в Юрмале знаменитость собирала деньги на поддержку ВСУ, а за такое в российском законодательстве предусмотрено суровое наказание.