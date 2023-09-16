Вайкуле объявила о гастролях в России при одном условии

Вайкуле объявила о гастролях в России при одном условии
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певичка не против вернуться в нашу страну

В последние годы певица Лайма Вайкуле практически исчезла из информационного пространства. Артистка получила популярность благодаря советскому и российскому зрителю и теперь пытается закрепиться в информационном пространстве опять же за счет нашей страны. Более того, знаменитость не против устроить гастроли по России.

Как известно, сейчас Вайкуле занимается лишь тем, что исторгает потоки ненависти в адрес России. При этом, надо полагать, огромные гонорары, которые получала артистка, выступая в нашей стране, не дают ей покоя. Лайма объявила, что не против приехать в Россию с концертом при одном условии.

Певица убеждена в собственной правоте и считает, что нашим гражданам нужно устроить коллективное покаяние. Только в таком случае госпожа Вайкуле почтит своим присутствием российскую аудиторию.

"Может быть, если будут извинения и покаяние [со стороны России], если все изменится... Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать", – заявила певица.

К слову, ранее русофобка Вайкуле снова облила помоями Советский Союз и Россию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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