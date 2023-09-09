Вайкуле отомстили после всех слов в адрес России

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Российские общественники попросили Генпрокуратуру проверить бизнес Лаймы Вайкуле в России на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов. Как оказалось, звезда долгое время зарабатывала на салонах красоты.
После начала СВО артистка отреклась от всех связей с Россией. Более того, она заявила, что перестала поддерживать контакты со своими старыми друзьями, которые заняли отличную от ее точку зрения. Однако закрывать свои компании в стране она не стала.
Вместо этого она продала свою долю основному учредителю и участнику бизнеса Ширазу Мамедову. Ее компания Laimalukss Latvia занимается салонами красоты, продажей косметики, мебели и других товаров.
"Очевидно, что бенефициаром по-прежнему остается Вайкуле", – пишет Mash.
По информации канала, в год компания делает выручку порядка 300 млн рублей, но чистого заработка у нее остается в несколько тысяч рублей. Известный активист Виталий Бородин считает, что фирма Вайкуле в действительности может скрывать доходы и уходить от налогов намеренно, поэтому теперь в ее отношении ведется проверка.
Подобное можно расценивать как месть Лайме Вайкуле после всех резких слов в адрес России. Ранее она заявила, что боевые действия непременно перекинутся на российскую территорию.
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