Вайкуле отказалась общаться с Паулсом после фестиваля в Юрмале

Вайкуле отказалась общаться с Паулсом после фестиваля в Юрмале
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
В отношениях знаменитостей наметились трудности

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале стал громким политическим событием для Прибалтики. Артистка пригласила на сцену звезд, которые известны своей антироссийской позицией, а также собирала деньги в поддержку Украины. После этого в России даже предложили запретить ей въезд в страну на несколько десятилетий, как сделали это в ситуации с той же Наргиз, но пока официального решения не принято.

Знаменитый композитор Раймонд Паулс, который активно сотрудничал с Вайкуле и Пугачевой, категорически отказался идти на мероприятие. Свои мотивы он объяснял творческими противоречиями, а не политическими причинами. По его словам, представленный репертуар ему попросту неинтересен.

Спустя пару дней после завершения концертов в Юрмале стало известно о кончине супруги Паулса. И, несмотря на близкую дружбу, он отказал Пугачевой и Вайкуле в присутствии на церемонии прощания. Еще через время он дал интервью, в котором встал на защиту русского языка в Латвии.

На фоне всех мировоззренческих разногласий Лайма Вайкуле отказалась общаться с Раймондом Паулсом. В недавнем интервью она заявила, что делать это ей попросту страшно. 

"Даже боюсь говорить с ним. Говорю только с его дочерью. <...> Мне страшно с ним встречаться. И как себя вести, я не знаю", – поделилась артистка.

Больше всего, по ее признанию, смущает кончина супруги Паулса. Она знает, насколько та была ему дорога и не хочет лишний раз теребить его чувства. Однако не исключено, что причина на деле является более глубокой и связана с различием в политических взглядов знаменитостей.

Источник: StarHit
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