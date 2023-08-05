"Шутил и улыбался": поведение Раймонда Паулса после смерти жены поразило в самое сердце

Страшная новость не нарушила планов композитора

Ушла из жизни Лана Паулс (в девичестве – Светлана Епифанова), жена Раймонда Паулса. Они зарегистрировали брак 31 августа 1962-го. По словам композитора, в последние полтора года супруга мучилась от болей, хотя принимала огромное количество медицинских препаратов. В прошлом году Лана перенесла хирургическое вмешательство: ей сделали операцию. А 2 августа у себя дома она упала, сломала ногу и попала в больницу. Там у нее в результате анализов обнаружили метастазы...

О кончине Ланы Паулс стало известно утром 4 августа. Ей было 83 года. Паулс считает это наилучшим исходом, поскольку, как говорит, иначе Лана могла бы попасть в ситуацию нескончаемой боли.

На вечером того же дня у композитора был назначен его совместный с Sinfonietta Rīga концерт в зале "Дзинтари", где еще несколько дней назад проходил антироссийский фестиваль Лаймы Вайкуле. Правда, билеты на Паулса продавались куда лучше. Вместе с камерным оркестром он должен был исполнять джазовые версии своих эстрадных хитов и композиций из мюзиклов в программе "Песни без слов".

Перед началом концерта к зрителям обратился директор площадки Гунтар Кирсис. Он говорил о ценности человеческой жизни и неминуемости ее заката. Появившегося затем Паулса зал встретил стоя и громом аплодисментов. Маэстро поразил всех в самое сердце!

"Все думали, что он отменит концерт, после смерти жены, с которой прожил 61 год, но играл, – рассказал знаменитый режиссер Эдуард Галан, который много работал с Паулсом. – Он шутил, улыбался, а глаза были полные слез. Он – пример преданности профессии, каждому преподнес пример силы духа и воли".