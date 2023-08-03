Не встает с постели: с супругой Паулса произошла беда

Не встает с постели: с супругой Паулса произошла беда
Фото: соцсети
Маэстро теперь появляется на публике в одиночестве

Раймонд Паулс всю жизнь живет со своей единственной Ланой – еще в юные годы композитор понял, что встретил ту самую, с которой хочет провести всю жизнь. Пара вместе уже 61 год. Сестра маэстро Эдита Паулс-Вигнер выпустила книгу "О, женщины", посвященную как раз невестке.

Однако композитор появился на торжественной церемонии совершенно один – оказалось, что на этот раз Паулс был вынужден оставить супругу дома. Оказалось, что Лана больна – буквально недавно ее выписали из больницы.

Виной тому проблемы с ногой – боль не стихает. В 2022 году ногу пришлось оперировать. Однако особого эффекта операция не дала – как пишут "7Дней", по всей вероятности, хирургам пришлось повторно оперировать супругу композитора.

А ранее мы писали, что латвийский маэстро пропустил фестиваль Лаймы Вайкуле, для которой написал множество прекрасных мелодий. Сам композитор признается, что всегда пропускает фестивали давней коллеги – программы Лаймы его явно не привлекают. Содержание таких мероприятий совершенно не приходится по вкусу советского композитора.

Источник: 7Days.ru ✓ Надежный источник
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