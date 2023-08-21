Почему Паулс не пустил Пугачеву на прощание с женой

Почему Паулс не пустил Пугачеву на прощание с женой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Знаменитости были близки

Алла Пугачева и Раймонд Паулс дружили много лет. Он написал для нее множество песен, ставших хитами. Недавно у друга Примадонны умерла 84-летняя жена Светлана Епифанова, которую он очень любил, и которую хорошо знала Пугачева. Супруга маэстро упала и была госпитализирована, но так и не восстановилась. В больнице она и скончалась. 

За несколько дней до ее смерти опальная певица гостила в доме Паулсов. Именно певица настояла на госпитализации женщины. К удивлению поклонников, Раймонд Паулс отказал Пугачевой в траурной церемонии прощания с женой. На мероприятии будут присутствовать только самые родные. 

Дату о месте и времени прощания Паулс держал в тайне. Лишь недавно выяснилось, что церемонию провели перед кремацией еще 8 августа.

По данным латвийского издания Privatā Dzīve ("Частная жизнь"), Алла Пугачева очень хотела попасть на прощание с женой Раймонда Паулса, но ничего не получилось. Неужели их многолетней дружбе конец? – гадают поклонники. 

Напомним, на лето Примадонна вместе с семьей переехала из Израиля в Латвию. В жаркой стране для нее оказался невыносимым климат. А учитывая возраст и множественные хронические заболевания, жизнь в Израиле для Пугачевой настоящая мука.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Алла Пугачева первой отметилась на похоронах друга в России. 

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Источник: Privatā Dzīve ✓ Надежный источник
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