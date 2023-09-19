"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой Вайкуле

"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой Вайкуле
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер убежден, что певицу стоило бы поставить к стенке

Песни собирающей деньги для карателей, боевиков и националистов ВСУ Лаймы Вайкуле запретили к эфиру в России. Ее номера вырезали из концертов, которые будут повторять в новогодние праздники. Актер театра и кино Александр Пашутин поражен такой лояльностью к родственнице "эсэсовца". О чем сообщил корреспонденту "Утро.ру" на 21-м фестивале театра и кино "Амурская осень" в Благовещенске.

 "Она должна быть благодарна, что  дело ограничилось только снятием с эфира песен, – уверен Пашутин. – Вайкуле надо говорить "спасибо!" за то, что ее не расстреляли. Потому что в 41-м году ее бы к стенке сразу поставили!"

По глубочайшему убеждению Пашутина, отсутствие Вайкуле в новогодних "огоньках" даже никто не заметит.  "О ней сейчас столько говорят, словно это какая-нибудь Элла Фицджеральд (одна из величайших американских вокалисток в истории джазовой музыки – Прим. ред.), – говорит актер. – Без нее и без всех тех, кто уехал, страна не умерла и не умрет. У нас есть программа "Голос", шоу "Ну-ка, все вместе!" – там такие у ребят голоса! Послушайте, как потрясающе поет тот же Дмитрий Ермак (звезда многих московских мюзиклов – Прим. ред.) – он за пояс любую Вайкуле заткнет!"

Внимание прессы и общественности к уехавшим звездам Пашутин сравнил с вниманием к продажной жене. "Она вроде, и ушла, но все равно помнишь о ней, – образно описал Пашутин. – Вот и эти уехавшие вроде бы и были всегда с нами, а оказались подлецами и негодяями. В памяти они пока еще остаются, но скоро память сотрется, и их никто даже не вспомнит. Вся эта история с СВО сорвала маски с этих артистов и показала, какие они говнюки, не понимающие ничего в жизни и не знающие истории". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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