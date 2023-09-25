"Была полной идиоткой": финансирующая боевиков ВСУ Вайкуле сообщила о прозрении

"Была полной идиоткой": финансирующая боевиков ВСУ Вайкуле сообщила о прозрении
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
С конченными людьми не о чем говорить

Лайма Вайкуле любит утверждать, что якобы кормила весь Советский Союз. "Я не стала артисткой благодаря ему, – уверяет певица. – Я стала ею благодаря своей судьбе и бабушке, которая пела в церковном хоре. А Советский Союз, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал. И сегодня мне не могут простить фразу, что я кормила Союз. Хотя тогда все люди были одинаково нищими, все работала на страну и на армию, получая мизерные зарплаты".

"Мы тогда не интересовались политикой и нам казалось, что политики нам врут, – продолжает Лайма. – А потом мне один знакомый сказал, что в Древней Греции людей, которые не интересовались политикой, называли "идиотами". Значит, я была полной идиоткой в советское время, потому что не интересовалась политикой. А теперь я прозрела".

Сегодня же Вайкуле политикой интересуется настолько, что даже финансирует армию Украины – часть сборов от ее недавнего авторского фестивале в Юрмале ушли ВСУ. А как в этой связи строятся ее отношения с российскими коллегами – Басковым, Киркоровым, Валерией, которые находятся по другую сторону баррикад? Оказалось, они перестали общаться. "Я общаюсь только с теми людьми, кто думает так же, как и я,  – говорит Вайкуле. – Остальным я не звоню. Потому что с конченными людьми мне не о чем говорить. Есть среди них те, кто помешались или находится под гипнозом. Но большинство, как мне кажется, притворяется ради денег". 

Источник: https://www.youtube.com ✓ Надежный источник
По теме

Business Insider: авиабомбы России оказались для ПВО США "смертельным вызовом"

Высокотехнологичные ракеты никто не строил для поражения старых бомб

Польша серьезно поплатилась за ненависть к России - СМИ

Варшаву обходят стороной союзники на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей