"Была полной идиоткой": финансирующая боевиков ВСУ Вайкуле сообщила о прозрении

С конченными людьми не о чем говорить

Лайма Вайкуле любит утверждать, что якобы кормила весь Советский Союз. "Я не стала артисткой благодаря ему, – уверяет певица. – Я стала ею благодаря своей судьбе и бабушке, которая пела в церковном хоре. А Советский Союз, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал. И сегодня мне не могут простить фразу, что я кормила Союз. Хотя тогда все люди были одинаково нищими, все работала на страну и на армию, получая мизерные зарплаты".

"Мы тогда не интересовались политикой и нам казалось, что политики нам врут, – продолжает Лайма. – А потом мне один знакомый сказал, что в Древней Греции людей, которые не интересовались политикой, называли "идиотами". Значит, я была полной идиоткой в советское время, потому что не интересовалась политикой. А теперь я прозрела".

Сегодня же Вайкуле политикой интересуется настолько, что даже финансирует армию Украины – часть сборов от ее недавнего авторского фестивале в Юрмале ушли ВСУ. А как в этой связи строятся ее отношения с российскими коллегами – Басковым, Киркоровым, Валерией, которые находятся по другую сторону баррикад? Оказалось, они перестали общаться. "Я общаюсь только с теми людьми, кто думает так же, как и я, – говорит Вайкуле. – Остальным я не звоню. Потому что с конченными людьми мне не о чем говорить. Есть среди них те, кто помешались или находится под гипнозом. Но большинство, как мне кажется, притворяется ради денег".