"Парень меня подвинул": Газманов высказался о SHAMANе после жесткого конфликта

"Парень меня подвинул": Газманов высказался о SHAMANе после жесткого конфликта
Олег Газманов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Звездный скандал получил продолжение

Неужели SHAMAN отомстил своему коллеге Родину Газманову из-за выходки с фотографией? Немой вопрос повис на устах обозревателей шоу-бизнеса и простых граждан после того, как "Утро.ру" сообщили об отмене концертов наследника народного артиста России.

У сына Олега Газманова должен был состояться гастрольный тур по Уралу, однако выступления внезапно сорвались. Сам певец отказался озвучивать причину отмены концертов, однако заявил, что выводу уже сделаны. Причастен ли к этому SHAMAN?

Сам Родион Газманов отрицает жесткий конфликт с Ярославом Дроновым. По его словам, историю раздули журналисты. Напомним, наследник Олега Газманова оставил странную подпись под совместным снимком с Ярославом Дроновым сразу после объявления ВЦИОМ лидера отечественной эстрады.

Многим показалось, что сын решил отомстить за отца. Меж тем, сам Олег Газманов с результатами исследования, похоже, согласен. SHAMAN, по его словам, является примером для молодых артистов.

"Вообще непонятно, когда лучшим певцом два года подряд становится 72-летний композитор и певец. И вот – наконец появился парень, который меня подвинул", – отметил Олег Газманов.

Ранее мы сообщали, что SHAMAN решил присвоить себе лавры покойного Юрия Шатунова.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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