"Дикость": Газманов ответил считающей россиян "рабами" израильтянке Пугачевой

Олег Газманов в шутку называет себя "кавалером всех санкций". Впервые они были наложены на него в 2014 году, и с тех пор для трех десятков стран артист якобы представляет угрозу. Судьбой иностранной недвижимости у артиста поинтересовался корреспондент "Утро.ру".

"Если наши западные "партнеры" видят во мне какую-то угрозу, значит я полезен своей стране, – улыбается главный российский эстрадный "есаул". – И для меня не главное, что меня не пускают в Латвию или Италию, куда важнее, что меня пускают в Пензу, Белгород, Петербург. Я всегда писал и буду писать, несмотря ни на какие санкции, для свой страны и для своего народа. Меня это вдохновляет. Я бы сказал, что этими санкциями меня почтили и даже стимулируют работать, вызывают хорошую злость в работе".

Он не понимает тех артистов, которые уехали, а теперь поливают Родину грязью."Сказать, что это страна рабов – дикость", – вспомнил Газманов слова Пугачевой, которая брякнула из Израиля, что, мол, россияне "были холопами, а стали рабами".

Что же касается зарубежной недвижимости, то певец не стал ничего скрывать.

"Я хочу всем признаться, что у меня есть квартира не только в Латвии, но и Италии, – заявил Олег Газманов. – Но я для себя так решил: "Это сопутствующие потери". И даже не думаю, как их возвращать или не возвращать. Сегодня вся моя зарубежная недвижимость заморожена. Мне не дают там жить и бывать".

"Единственное, что меня в этой связи расстраивает, так это отпитая лишь наполовину бутылочка подаренного мне арманьяка (подвид бренди, производимый посредством дистилляции белого виноградного вина во французской провинции Гаскон – Прим. ред.) 1951 года – года моего рождения, а она очень дорогая и по стоимости, и по значимости для меня, – говорит певец. – Она так и стоит в холодильнике в Юрмале".