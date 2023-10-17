Концерты Газманова отменили после громкого скандала

Концерты Газманова отменили после громкого скандала
Олег и Родион Газмановы. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец обратился к поклонникам

Народный артист России Олег Газманов всегда считался чуть ли не главным исполнителем песен патриотического жанра. Посоревноваться с ним мог разве что солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Однако со временем музыкантов затмил их молодой коллега SHAMAN.

Теперь именно Ярослав Дронов задает тренды на отечественной эстраде. К примеру, его песня "Встанем", посвященная героям боевых действий, мгновенно стала хитом, а Олег Газманов и Николай Расторгуев вместе с другими звездами приняли участие в съемках клипа на данную композицию.

Кроме того, что SHAMAN был признан лидером российской эстрады, набрав в опросе ВЦИОМ треть голосов. Олег Газманов занял второе место, однако отставание было колоссальное. Певец набрал всего 11%.

Видимо, новая расстановка сил в отечественном шоу-бизнеса пришлась не по вкусу наследнику звезды Родиону Газманову, который публично унизил Ярослава Дронова. Правда, после разгоревшегося скандала дал заднюю, мол ничего плохого не имел в виду – все накрутили плохие журналисты.

И тут грянул еще один скандал – концерты наследника Олега Газманова внезапно отменили. Он сообщил поклонникам, что гастроли по Уралу не состоятся, однако точную причину не назвал.

"Ребят, тур по Уралу отменен. Так бывает", – написал Родион Газманов.

Исполнитель подчеркнул, что выводы уже сделаны и обещал в социальных сетях, что в следующий раз все будет организовано лучше.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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