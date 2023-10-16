SHAMAN решил присвоить себе лавры покойного Шатунова

Певец покусился на хит группы "Ласковый май"

Популярный российский певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, за последние полтора года, кажется, собрал уже все лавры. Хиты артиста покоряют вершины музыкальных хит-парадов, а сам он уже признан лидером отечественной эстрады.

Однако SHAMAN зачем-то решил присвоить себе лавры покойного Юрия Шатунова. Солиста группы "Ласковый май" не стало в минувшем году. После себя музыкант отставил богатое духовное наследство – песни, которые любят миллионы россиян.

Один из хитов Юрия Шатунова и захотел перепеть SHAMAN. Песня "Седая ночь" навсегда осталась в памяти народа как нетленная композиция группы "Ласковый май". Однако Ярослав Дронов, известный совершенно иным стилем исполнения, обещал сохранить ее в первозданном виде.

"Я настолько уважительно отношусь к чужому материалу, что я даже в этой тональности песню оставлю, чтобы ничего не нарушить", – отметил SHAMAN.

Певец также подчеркнул, что исполнение хита Юрия Шатунова является для него большой ответственностью. По словам Ярослава Дронова, очень важно не испортить образцовый вариант песни "Седая ночь".

Напомним, SHAMAN получили поддержку трети респондентов в исследовании ВЦИОМ, посвященном лидерам российской эстрады.