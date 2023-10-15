Артисту оказали срочную медицинскую помощь

Знаменитый певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, дал большой концерт в Кремлевском дворце. Посмотреть на артиста и послушать его песни пришли сотни россиян, которые активно подпевали и размахивали российскими флагами в зале. Публика не сдерживала восторженных реакций, пытаясь послать все лучи поддержки знаменитости, и он в ответ на волне близости с публикой отдавался наполную.

Однако не все прошло гладко. Во время исполнения "Танцы на стеклах" авторства Максима Фадеева певец решился на риск – он прыгнул прямо на гору настоящего разбитого стекла, которое использовалось для дополнительного эффекта выступления. В итоге он получил травму ног, которую было трудно скрыть от зрителей.

После тяжелого ранения SHAMAN едва не рухнул на сцене Кремля, а затем передвигался по сцене прихрамывая. Произошедшее заметила и его мать Людмила, которая была в этот момент в зале.

"Но дотанцевал до конца, не остановил концерт. Боец! И даже вышел "на бис". А за кулисами ему перевязали рану бинтом и пластырем", – восхитилась она сыном в беседе с "Дни.ру".

Следующее выступление Дронова состоится на концерте в память о Юрии Шатунове. Как признался SHAMAN, ему доверили исполнить хит "Седая ночь", передает "Пятый канал".

Ранее стало известно, почему развалился брак SHAMAN.