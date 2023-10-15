После тяжелого ранения SHAMAN едва не рухнул на сцене Кремля

После тяжелого ранения SHAMAN едва не рухнул на сцене Кремля
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту оказали срочную медицинскую помощь

Знаменитый певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, дал большой концерт в Кремлевском дворце. Посмотреть на артиста и послушать его песни пришли сотни россиян, которые активно подпевали и размахивали российскими флагами в зале. Публика не сдерживала восторженных реакций, пытаясь послать все лучи поддержки знаменитости, и он в ответ на волне близости с публикой отдавался наполную.

Однако не все прошло гладко. Во время исполнения "Танцы на стеклах" авторства Максима Фадеева певец решился на риск – он прыгнул прямо на гору настоящего разбитого стекла, которое использовалось для дополнительного эффекта выступления. В итоге он получил травму ног, которую было трудно скрыть от зрителей.

После тяжелого ранения SHAMAN едва не рухнул на сцене Кремля, а затем передвигался по сцене прихрамывая. Произошедшее заметила и его мать Людмила, которая была в этот момент в зале. 

"Но дотанцевал до конца, не остановил концерт. Боец! И даже вышел "на бис". А за кулисами ему перевязали рану бинтом и пластырем", – восхитилась она сыном в беседе с "Дни.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Следующее выступление Дронова состоится на концерте в память о Юрии Шатунове. Как признался SHAMAN, ему доверили исполнить хит "Седая ночь", передает "Пятый канал". 

Ранее стало известно, почему развалился брак SHAMAN.

Источник: Дни.ру
По теме

У кого из российских артистов есть паспорта Израиля: опубликован список

Многие обзавелись гражданством еврейского государства

Почему Наташа Королева решилась на развод: русские женщины такое не терпят

Знаменитость проявила характер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей