Родные выступили против: почему развалился брак SHAMAN’а

Родные выступили против: почему развалился брак SHAMAN’а
Певец SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники даже отказались приходить на свадьбу

Молодой артист Ярослав Дронов, известный широкой публике по звучному псевдониму SHAMAN, стремительно взлетел на музыкальный Олимп. Для многих молодой и эксцентричный исполнитель уже успел стать кумиром. Разумеется, публику, а в особенности представительниц прекрасного пола, очень интересует личная жизнь звезды. Так, вскрылись подробности краха брака знаменитости.

Как известно, Ярослав дважды женат: сегодня он счастлив в браке со второй супругой Еленой Мартыновой. Первый поход в ЗАГС был не таким успешным. Брак с преподавательницей пения Мариной Рощупкиной развалился, от него у SHAMAN’а осталась любимая дочка Варвара.

Артист старается быть откровенным с публикой. Он не стал скрывать причину разрушения семьи с первой женой. По словам Ярослава, проблемы начались после того, как он решил переехать в российскую столицу. Женщина была против и не хотела оставлять родной Новомосковск. В какой-то момент отношения совсем разладились, а Марина нашла нового возлюбленного.

Пикантность истории добавляет тот факт, что родные Ярослава изначально выступили против этого брака, так как супруга была на шесть лет старше. Кроме того, они считали, что молодому человеку еще рано связывать себя узами Гименея. Конфликт дошел до того, что бабушка и дедушка артиста даже отказались приходить на свадьбу и проигнорировали торжественное мероприятие.

К слову, ранее в социальных сетях появился видеоролик жарким поцелуем певца с фанаткой на концерте.

Источник: YouTube-канал "Tatarka FM" ✓ Надежный источник

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