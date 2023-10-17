Продюсер назвал главного конкурента SHAMAN'а на сцене

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Дима Билан – как раз тот артист, который сможет выдать интересное исполнение "Седой Ночи" Юрия Шатунова, уверен продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Ведь однажды Шатунов брал репертуар Билана на одном из юбилейных концертов.
"Шатунов исполнял его песню на юбилейном концерте, а здесь могло быть алаверды, – считает продюсер.
Рудченко не сомневается, что достойный уровень исполнения "Седой ночи" продемонстрирует и недавно забравшийся на вершину музыкального олимпа SHAMAN. Тому приходилось немало работать в каверах, а потому опыта у Ярослава хватит с лихвой.
Впрочем, сам Дронов утверждал, что не собирается отходить от канонов в виде ритмики, тональности и общего настроения легендарной композиции, сотворенной ныне покойным Сергеем Кузнецовым. SHAMAN в принципе весьма аккуратно подходит к каверам. Так что перепевает Ярослав довольно достойно.
"Я думаю, его исполнение станет интересным, — выразил мнение продюсер в беседе с журналистами.
А до этого мы рассказывали о громком скандале между SHAMAN'ом и Газмановым.
Олег Газманов в шутку называет себя "кавалером всех санкций". Впервые они были наложены на него в 2014 году, и с тех пор для трех десятков стран артист якобы представляет угрозу. Судьбой иностранной недвижимости у артиста поинтересовался корреспондент "Утро.ру".
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