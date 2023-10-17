Продюсер назвал главного конкурента SHAMAN'а на сцене

А опыта у него явно не меньше

Дима Билан – как раз тот артист, который сможет выдать интересное исполнение "Седой Ночи" Юрия Шатунова, уверен продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Ведь однажды Шатунов брал репертуар Билана на одном из юбилейных концертов.

"Шатунов исполнял его песню на юбилейном концерте, а здесь могло быть алаверды, – считает продюсер.

Рудченко не сомневается, что достойный уровень исполнения "Седой ночи" продемонстрирует и недавно забравшийся на вершину музыкального олимпа SHAMAN. Тому приходилось немало работать в каверах, а потому опыта у Ярослава хватит с лихвой.

Впрочем, сам Дронов утверждал, что не собирается отходить от канонов в виде ритмики, тональности и общего настроения легендарной композиции, сотворенной ныне покойным Сергеем Кузнецовым. SHAMAN в принципе весьма аккуратно подходит к каверам. Так что перепевает Ярослав довольно достойно.

"Я думаю, его исполнение станет интересным, — выразил мнение продюсер в беседе с журналистами.

А до этого мы рассказывали о громком скандале между SHAMAN'ом и Газмановым.