Все концерты отменяют? Представители SHAMAN выступили с заявлением

После инцидента в Кремле стало известно состояние артиста

На прошлой неделе Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, выступил на кремлевской сцене. Артист собрал зал во второй раз, исполнив свои главные композиции и каверы популярных песен.

Публика с восторгом принимала певца. Люди активно подпевали ему и не могли усидеть на своих местах от нахлынувших радостных эмоций. Приподнятое настроение было и у SHAMAN, который старался отдаваться публике во время концерта на максимум.

Однако не все пошло по плану. Во время исполнения "Танцы на стеклах" он совершил опасный трюк, в результате которого поранился об осколки. Дронов начал хромать прямо на сцене, это заметил народ, но выступления не прервали – певец отыграл до самого конца. Уже за кулисами ему оказали первую медицинскую помощь и избавились от кровяной лужи, которая натекла под артистом.

На фоне произошедшего появились слухи, что все концерты SHAMAN хотят отменить. Якобы знаменитости нужно время, чтобы восстановиться. Но его представители выступили с заявлением, указав, что это неправда.

"Даже на первую после инцидента неделю запланировано много съемок. Стараемся артиста беречь, но ничего не отменяем", - пояснил руководитель пресс-службы певца Антон Коробков-Землянский.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас SHAMAN носит защитные бинты, а нога постепенно заживает.