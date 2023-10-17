"Позорное качество": Шуфутинский призвал наказать беглянку Пугачеву

"Позорное качество": Шуфутинский призвал наказать беглянку Пугачеву
Михаил Шуфутинский. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шансонье напомнил о своем отношении к СССР

На фоне специальной военной операции некоторые отечественные звезды поспешили покинуть Россию. Конечно, они оказались в меньшинстве. Еще некоторая часть опустилась до откровенной русофобии. Правда, эти артисты потеряли поддержку поклонников и уважение со стороны коллег.

От беглецов, флагманом которых стала Алла Пугачева со своим мужем-ионогеном, отвернулся также заслуженный артист России Михаил Шуфутинский. В интервью газете "Аргументы и факты" он высказал свое мнение об уехавших россиянах.

Знаменитый шансонье призвал не наказывать тех, кто одумался и решил вернуться на родину. Он однозначно выступил против призывов отправлять бывших беглецов в ссылки, как того требуют некоторые общественники.

"Малодушие – конечно, позорное качество. Но если кто-то из этих людей принципиально не поливает грязью Россию, можно пойти навстречу и попробовать их простить", – заявил Михаил Шуфутинский

В то же время исполнитель хита "Таганка" напомнил, что когда сам уехал в США, не критиковал оттуда СССР, хотя многое из советской действительности артисту не нравилось. Музыкант призвал наказать только "клеветников" России.

Под это определение попадают некоторые коллеги исполнителя, в том числе, Алла Пугачева, ее муж-юморист и другие предатели родины, которые не просто критикуют СВО, но и отыгрываются на простых гражданах.

Ранее Михаил Шуфутинский уже затрагивал тему СВО.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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