Шуфутинский впервые публично затронул тему СВО

Шуфутинский впервые публично затронул тему СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не хочет, чтобы люди убивали друг друга

Певец Михаил Шуфутинский впервые публично высказался на тему российской спецоперации на Украине. Во время интервью для Super артиста спросили, почему во время пристального внимания по поводу всех высказываний его никто не трогает и не интересуется его позицией. Знаменитость отметил, что у этого попросту нет смысла. 

Он рассказал, что является гражданином собственной страны, он живет в городе, который является для него родным, а также говорит и думает на родном для него языке – русском. Этого, по его мнению, отлично описывает все. 

При этом он отметил, что для счастья ему не хватает, чтобы окружающие его близкие люди сами были счастливы. 

"Я хотел бы, чтобы люди вместо того, чтобы побеждать друг друга, научились побеждать болезни. Я хотел бы, чтобы люди не убивали друг друга", – заявил артист.

Также он бы очень хотел, чтобы его дети вспоминали о нем почаще. 

Источник: Super ✓ Надежный источник
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