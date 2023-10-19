Власти обратились к сбежавшим из России звездам: одумайтесь и вернитесь

Власти обратились к сбежавшим из России звездам: одумайтесь и вернитесь
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Их готовы простить

Российский вице-премьер Татьяна Голикова впервые высказалась на тему уехавших из России артистов, как например, некогда обожаемой россиянами Алле Пугачевой, уважаемом в свое время Дмитрии Назарове и других восхваляемых звезд, значительную часть которых признанали иноагентами. По ее словам, она не понимает, как можно было решиться на бегство.

Чиновница напомнила, что предки этих людей оставались в стране во времена исторических трудностей, вместе со всеми переживая происходящее. Российские звезды росли и развивались с Россией, вместе формируя ее традиции, а некоторые даже законы и правила игры. Голикова задалась вопросом, как можно за одну ночь перечеркнуть все это, если человек был истинным гражданином.

При этом представитель власти обратилась к сбежавшим из России звездам, подчеркнув, что они могут одуматься и вернуться.  

"Если ты ошибся и сделал неправильный выбор, всегда можно эту позицию изменить. Другой вопрос, а готовы ли они ее менять?", – размышляет вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что и признание собственных ошибок отличает людей с высокой гражданской позицией. Но данные беглые россияне, по ее мнению, использовали страну исключительно для заработка, и никакого важного морального значения она для них не имела.

Ранее сообщалось, у каких российских знаменитостей есть паспорт Израиля.

Источник: ТАСС
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