Звезда "Следа" отказался возвращаться из Израиля в Россию

Все дело в сыне, ради которого тот переехал в другую страну

В прошлом году российский актер Евгений Кулаков переехал в Израиль вместе с сыном Ильей, страдающим аутизмом и детским центральным параличом. Прилетел без супруги и младшей дочери, которые поехали вслед за главой семейства позднее. Ныне Кулаков с родными обживается далеко от России. Сын уже ходит в специальную школу, известно, что мальчику сделали операцию.

Причины для переезда имелись: в Израиле он нашел для Ильи лучшую школу, которая помогает тому развиваться. Возвращаться назад никто не планирует. Ведь до 21 года израильское законодательство позволяет учиться в школе. Ребенку подобрали школу заранее.

Кулаков проживает с родными в Тель-Авиве. Считает своей главной задачей – помощь Илье, что требует не только немалого родительского ресурса, но и финансовой помощи от государства. Если раньше Илья изъяснялся только на уровне "да", "нет", то ныне он может четко выражать свое мнение предложениями.

До этого актер признавался, что наследник не способен самостоятельно себя обслуживать. Поэтому потребовался тьютор. За год – ощутимый прогресс. И из Израиля актер уезжать не собирается. Главное – чтобы у семьи и сына все было хорошо.