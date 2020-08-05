Звезда сериала "След" собирает деньги на помощь сыну

Звезда сериала "След" собирает деньги на помощь сыну
Евгений Кулаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юношу хотят вытащить из инвалидного кресла

Актер из сериала "След" Евгений Кулаков тяжело перенес карантин: вся семья переболела коронавирусом. Однако инфекция – не самая большая проблема: его 16-летний сын Илья, страдающий аутизмом и ДЦП, нуждался в постоянном диалоге с поведенческим аналитиком. А ресурсный класс для таких детей, куда ходил юноша, закрылся из-за проблем с финансами, которые появились во время пандемии.

Именно на этих занятиях парня научили пользоваться уборной и отвечать односложными ответами на вопрос о том, хочет он чего-то или нет. 

Коронавирус сорвал важные планы семьи: Кулаковы хотели сделать операцию сыну, после которой он мог бы встать на ноги. Полтора года назад он уже не смог ходить без посторонней помощи. Сейчас Илью возят на инвалидном кресле: такое часто происходит у больных ДЦП при росте тела. Но тем не менее какие-то возможности Кулаковы смогли найти: фонд "Подарок ангелу" оплатит им двухмесячную реабилитацию после операции, которая пройдет в сентябре – если, конечно, не будет второй волны COVID-19.

"Так что будем организовывать сбор средств на карту", – добавил Евгений в интервью со StarHit.

Егор МАЛКОВ

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