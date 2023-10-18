Российские звезды спешно покидают Израиль: составлен список беглецов

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ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*
И МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ЩАЦА*
После известных событий февраля прошлого года некоторые российские знаменитости приняли для себя судьбоносное решение продолжить жизненный путь за пределами родной страны. В качестве новой отчизны немало артистов выбрали гостеприимный Израиль. Однако война, захватившая еврейское государство, спутала многим местным все карты.
Звезды много разглагольствовали на тему того, как любят Израиль, некоторые даже обнаружили у себя еврейские корни и собирались прочно обосноваться на Святой земле. Но охваченный конфликтом Израиль уже не столь привлекателен для беглецов из России. Так, некоторые начали спешно собирать вещи и покинули теплые израильские города.
Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало о судьбе сбежавшего из Израиля Максим Леонидов.
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