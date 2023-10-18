Российские звезды спешно покидают Израиль: составлен список беглецов

Любить охваченную огнем новую родину оказалось не так легко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* И МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ЩАЦА*



После известных событий февраля прошлого года некоторые российские знаменитости приняли для себя судьбоносное решение продолжить жизненный путь за пределами родной страны. В качестве новой отчизны немало артистов выбрали гостеприимный Израиль. Однако война, захватившая еврейское государство, спутала многим местным все карты.



Звезды много разглагольствовали на тему того, как любят Израиль, некоторые даже обнаружили у себя еврейские корни и собирались прочно обосноваться на Святой земле. Но охваченный конфликтом Израиль уже не столь привлекателен для беглецов из России. Так, некоторые начали спешно собирать вещи и покинули теплые израильские города.





Максим Леонидов



Максим Галкин*

Михаил Шац*

Знаменитый российский певец, прочно обосновавшийся Израиля, явно не рассчитывал, что из-за разразившегося конфликта ему придется спуститься в бомбоубежище – там Леонидов провел несколько дней. После этого артист объявил, что уезжает в Европу. Во Франции Максим планирует дать несколько выступлений.Шоумен утверждает, что всем сердцем поддерживает Израиль и не собирается покидать эту страну. Однако комик посчитал уместным уехать из охваченной огнем новой родины ради европейского турне. Галкин* собирается радовать своими хохмами зрителей на Кипре, в Великобритании, Польше и Молдавии.Телеведущий также убеждает общественность, что не собирается покидать Израиль с концами. Однако, как только в стране запахло жареным, Михаил неожиданно оказался в Европе. Позже он утверждал, что покинул новую родину еще до начала обстрелов, и собирается и дальше жить в Израиле.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало о судьбе сбежавшего из Израиля Максим Леонидов.

*признан иноагентом в РФ