Харатьян сделал жесткое заявление о беглецах с Родины

Харатьян сделал жесткое заявление о беглецах с Родины
Дмитрий Харатьян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com/
Актер рассказал о своем отношении к коллегам, уехавшим после февральских событий

Дмитрий Харатьян резко высказался о коллегах, которые после февральских событий прошлого года мало того, что уехали из России, так еще и позволяют себе злобно критиковать бывшую Родину.

Актер считает, что об уехавших нужно говорить как можно меньше. Каждый человек имеет право на свою позицию, но, по мнению Дмитрия, конкретно в этом случае позиция неправильная. Нельзя говорить о Родине плохо и с такой злостью. К людям или событиям можно по-разному отнестись, но страна и народ в целом такого отношения не заслуживают, оно неприемлемо.

Также Харатьян искренне недоумевает по поводу радости некоторых коллег-беглецов от прилетов дронов на русские города или тому, как нетерпеливо эти люди ждут поражения России. Он говорит, что для него загадка и абсурд такая логика мышления.


"Меня их слова даже не задевают, потому что это просто бред", – негодует артист, вспоминая, как его упрекали в присутствии на концертах под флагами родной страны.

Дмитрий Харатьян назвал позицию кое-кого из уехавших коллег гнусной, потому что они винят жителей России в желании развернуть войну. Он уверен: в нашей стране тех, кто за войну, нет. Это спровоцированная ситуация, по мнению Дмитрия Вадимовича, и понять ее можно, если уметь анализировать и знать мировую историю.

Актер уверен: сейчас наша страна сражается за свои государственные интересы, а те, кто спровоцировал конфликт, срывают переговоры, не раз предложенные как метод решения проблемы.

Ранее Утро.ру писало, что дочь Харатьяна живет в недружественной стране.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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