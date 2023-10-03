Порвала связи с Россией: чем прославилась уехавшая в США дочь Соловьева

Знаменитость давно живет за океаном

В России повелось так, что наследники успешных и публичных людей очень часто получают образование за границей. Также случилось и с дочерью популярной российской актрисы Татьяны Друбич и известного кинорежиссера и сценариста Сергея Соловьева. Их дочь Анна успешно отучилась в Германии, где закончила Мюнхенскую высшую школу музыки и театра.



После этого звездная наследница решила не возвращаться на родину и переехала в Соединенные Штаты Америки, где окончательно порвала связи с Россией. Анна Друбич прекрасно обосновалась на чужбине и, судя по всему, давно перестала считать Россию своей родиной.



При этом жизнь девушки и ее карьера развиваются весьма успешно. За границей Друбич сумела реализовать творческий потенциал. Впрочем, по стопам матери-артистки девушка не пошла. Анна тоже погружена в творческую сферу, но предпочитает держаться за кадром.



Друбич получила признание за границей в качестве талантливого композитора. Она написала музыку ко многим известным проектам. Например, продукты ее творчества звучат в мультипликационном фильме "Маша и Медведь", который пользуется огромной популярностью по всему миру. Анна замужем за музыкантом Евгением Тонха. Счастливая пара воспитывает двух очаровательных дочерей.



К слову, ранее удравший из России комик Александр Незлобин завопил в США. Артисту пришлось столкнуться с серьезными трудностями.

